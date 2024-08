Advertentie Noord nl Werkzaamheden Meeuwenlaan zorgen voor verkeerschaos: "Het is levensgevaarlijk"

Werkzaamheden aan de rotonde op de Meeuwenlaan in Noord zorgen al dagen voor drukte en chaotische situaties in de buurt. Vooral in Vogeldorp ervaren bewoners veel overlast van automobilisten. De smalle straatjes staan in routeplanners aangegeven als sluiproute.

Rotonde Johan van Hasseltweg-Meeuwenlaan - AT5

"Sinds vrijdag is het hier een grote chaos. Dit is een woonerf en mensen crossen er gewoon doorheen. Kinderen kunnen niet meer buitenspelen, het is levensgevaarlijk", aldus een bewoner van Vogeldorp. Kruispunt De voormalige rotonde aan de Meeuwenlaan wordt een kruispunt met verkeerslichten. De huidige situatie zou volgens de gemeente onveilig zijn en ook zou de doorstroom van verkeer niet goed verlopen. Buurtbewoners snappen de grote verbouwing niet. "Die rotonde was prima. Het liep best door, heel af en toe stond het vast in de spits. Wat denk je dat er gaat gebeuren met stoplichten en al die fietsers? Je kent Amsterdammers toch? Het wordt alleen maar erger." De afsluiting van de rotonde zorgt voor veel verkeersdrukte op omliggende wegen. Wie richting de ring A10 wil, moet omrijden via het Mosveld. Routeplanners stellen een alternatieve sluiproute voor dwars door Vogeldorp. "Ze rijden over de stoep, rammen geparkeerde auto's. Gister heeft een taxi chauffeur een betonblok weggesleept omdat 'ie zo gefrustreerd was", vertelt een bewoner.

Betonblok op de Zesde Vogelstraat - AT5