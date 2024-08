Lichaam aangetroffen in water bij Leidseplein

In de Singelgracht bij de Leidsekade in het centrum heeft de politie vanmiddag een lichaam in het water aangetroffen.

De politie is aanwezig, onder meer met een calamiteitencontainer voor onderzoek. Of het om een man of een vrouw gaat kan de politie nog niet zeggen. Ook of de persoon om het leven is gekomen door een misdrijf moet nog worden onderzocht.