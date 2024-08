Gouden basketballers gehuldigd in West: "Prachtig om het met vrienden en familie te kunnen vieren"

Ze kregen een warm onthaal van vrienden, familieleden en andere genodigden in de Westerliefde op het Westergasterrein vanavond.

Worthy de Jong, Dimeo van der Horst, Arvin Slagter en Jan Driessen versloegen tijdens de Olympische Spelen in Parijs gastland Frankrijk door een beslissende tweepunter van De Jong in de verlenging van de finale. De basketballers hebben al wat huldigingen achter de rug, behalve Dimeo van der Horst, die vlak na de Spelen in het huwelijksbootje stapte. "Dit is mijn allereerste huldiging. Prachtig om alles hier mee te maken en alles weer naar boven te halen."

Afgelopen weekend nog werden de basketballers tijdens het Europees Kampioenschap uitgeschakeld in de kwartfinale. Maar die gouden plak neemt niemand ze meer af. Arvin Slagter: "De waardering die we krijgen uit verschillende hoeken is heel mooi om te zien. Het is prachtig om het op deze manier te kunnen vieren. Met vrienden, familie en allemaal mensen die heel veel voor ons hebben betekend de afgelopen jaren."