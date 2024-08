7000 studenten van Hogeschool InHolland starten in gloednieuw gebouw in Sluisbuurt

De circa 7000 studenten van Hogeschool Inholland starten deze week in een gloednieuw gebouw in de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland. De bijna 40 opleidingen die eerst op verschillende locaties door de stad waren verspreid, zijn hier nu onder één dak gehuisvest.

De hogeschool is het eerste gebouw dat in gebruik is genomen in de wijk waar in totaal 5500 woningen worden gebouwd. Voor de entree wordt een groot bassin aangelegd waar je straks kunt zwemmen en suppen. Naast de college- en praktijklokalen is er veel ruimte in het gebouw om elkaar te ontmoeten, te studeren en samen te werken.

Jasper Stikkelorum, een van de studenten die de nieuwkomers vandaag verwelkomt, studeerde vorig jaar nog in het oude gebouw in Diemen. Het verschil is groot, vindt hij, en minder anoniem. "Het gebouw is open en we hebben heel veel natuurlijk licht in vergelijking met de andere gebouwen. Daardoor voel je je niet zo bekrompen." Jasper heeft met een aantal studenten ook mee mogen denken met de ontwikkeling van het gebouw. "We hebben nu een stuk meer dingen te doen in het gebouw, hierboven hebben we een gameroom en er zijn een aantal exposities. Dat is echt nieuw en daardoor blijf je echt wat meer plakken in het gebouw."

Vestigingsdirecteur Bas van Spréw: "Met name voor het nieuwe onderwijs dat we hebben, waarbij we meer opleiding overstijgend werken, willen we dat studenten, docenten en onderzoekers elkaar wat vaker tegenkomen.

Het nieuwe gebouw van InHolland is vrijwel geheel energie-neutraal gebouwd en heeft niet alleen op het dak zonnepanelen, maar ook op de gevels. Er zijn groene daken, een groen dakterras en er is een ondergronds afvalsysteem, dat straks in de hele wijk gangbaar is. In de plint van het gebouw zit horeca voor de hele wijk, een vestiging van OBA Next en moet het pand in de Sluisbuurt, waar weinig voorzieningen zijn, een echte buurtfunctie krijgen.

Grote laboratoria

Een grote verbetering zijn de nieuwe laboratoria voor de studies Food & Life Sciences. Voorheen moesten studenten de hele stad door voor hun praktijklessen in kleine ruimtes. Hier zijn er veel meer vierkante meters en een goede klimaatbeheersing. Studenten van het mbo krijgen hier ook les en maken ook gebruik van de laboratoria.

De docenten mochten zelf meedenken over de inrichting. Opleidingsmanager Bart Pieterse van Life Sciences is ontzettend blij met deze professionaliteitsslag. "We geven niet alleen onderwijs, maar we doen hier ook onderzoek met het werkveld. En deze ruimtes zijn hier heel geschikt voor. We hebben nu een aparte ruimte voor het zelfkweeklab, een aparte opstelplek voor je apparatuur en dat werkt veiliger en efficiënter."

Openbaar Vervoer

Volgende week beginnen de colleges voor de 7000 studenten. Qua bereikbaarheid voor zoveel studenten met het openbaar vervoer zal het een uitdaging worden. Daarom zijn de lestijden gespreid en gaan tram 26 en bus 37 vaker rijden.