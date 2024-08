Stadsdeelvoorzitter over overlast van jongeren: "Niet goed nagedacht over IJburg als gezinswijk"

Niet iedereen heeft er last van en is het op sommige plekken of momenten fijn wonen in de wijk IJburg, vertellen sommige mensen op straat. "Het is fris, mooie woningen, alles bij de hand, het is grandioos", zegt een oudere dame die al 16 jaar op 'het eiland' woont. Een andere bewoner, die er vanaf het eerste uur een huis heeft, vertelt dat hij allang vertrokken was als het hem niet zo goed was bevallen.

Ook Carolien de Heer woont er met plezier, maar in haar functie als stadsdeelvoorzitter stuit ze op wisselende verhalen. "We horen heftige verhalen van overlast. Nu weer een uitgebrande vuilnisbak. Dat is echt niet wat je wil hebben. Toch zeggen jongeren ook, ik weet niet waar ik heen moet, we voelen ons weggezet", vertelt ze.

Fouten in ontwerp

De oorsprong van het probleem ligt volgens De Heer in het ontwerp van de wijk. "We hebben een eiland opgespoten, een gezinswijk gebouwd, maar niet goed nagedacht hoe gaat dat nu gebruikt worden." Dit rekent ze de gemeente, maar ook zichzelf aan. "Het is goed om kritisch te zijn. Ik hoop dat we hiervan leren voor IJburg 2 en 3."

Als voorbeeldsituatie omschrijft ze het Ed Pelsterpark: "Een speelveld met daaromheen woningen. Het werkt hier als een klankkast", aldus De Heer. In het verleden is er ook al eens een Johan Cruijff Court verwijderd vanwege overlast.