Ondernemers vrezen 'gigantische schade' door zeesluisblokkades: "Loopt nu al in de miljoenen"

De economische gevolgen van de zeesluisblokkades van Extinction Rebellion zijn enorm. Dat zegt Kees Noorman, algemeen directeur van Oram (Ondernemend Amsterdam). Volgens Noorman treffen de acties niet alleen cruiseschepen, maar veel meer sectoren. Met een miljoenenschade tot gevolg.

Sinds 10 augustus hebben activisten van Extinction Rebellion al meerdere keren de sluizen bij IJmuiden geblokkeerd. Ze protesteren tegen cruiseschepen. En dat blijft niet zonder resultaat. Een Disney-cruiseschip dat begin september naar de stad zou komen, ziet daar nu van af. En dat heeft enorme financiële gevolgen voor ondernemers, zegt Kees Noorman, de algemeen directeur van Oram. Wereldwijd in het nieuws "Ik weet dat de schade voor de cruisesector al in de miljoenen loopt", vertelt Noorman. "Maar het verlies van vertrouwen in de Amsterdamse haven, en het niet laten komen van schepen naar het Noordzeekanaalgebied is natuurlijk een gigantische schade die je gaat oplopen als je dit vaker gaat meemaken. Dit soort berichten gaan de hele wereld over. Dan gaat de schade dus niet alleen over cruiseschepen, maar over alle ladingsstromen die de Amsterdamse haven bereiken."

Quote "We hebben nu bereikt dat cruiseschepen bang zijn en al van tevoren wegblijven. Dat hadden we zonder deze acties nooit voor elkaar gekregen" Woordvoerder Extinction Rebellion

Daarnaast, zegt Noorman, lopen ook ondernemers buiten de haven veel inkomsten mis. "Die schepen die hier komen, daarvan komen de toeristen vaak al dagen van tevoren naar Amsterdam. Om hier lekker te eten en naar musea te gaan." Geen boodschap aan economische schade Vanaf 2026 mogen er van de gemeente nog maar de helft van het aantal cruiseschepen in de stad aanmeren. In totaal honderd per jaar. Maar die maatregel gaat volgens Extinction Rebellion niet ver genoeg. Ook aan de economische gevolgen heeft de actiegroep geen boodschap. "Schade die aan de aarde wordt aangedaan is niet uit te drukken in geld. Hoe meer economische schade wij aanrichten, des te effectiever wij zijn in het weghouden van cruiseschepen", zegt een woordvoerder van het groepje dat de blokkades uitvoerde tegen AT5.

Quote "Ik heb respect voor hun doelen, maar voor hun modus operandi kan ik helaas geen respect opbrengen" Kees Noorman, directeur Oram (Ondernemend Amsterdam)