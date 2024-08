'Uitzetting Mikael (11) voorlopig van de baan door nieuwe aanvraag bij IND'

Volgens de Volkskrant is niet eerder deze route ingezet, omdat de kans groot leek dat Mikael mocht blijven op grond van de zogenoemde Afsluitingsregeling, de opvolger van het kinderpardon. De aanvraag zou zijn ingediend door asieladvocaat Flip Schüller van kantoor Prakken d’Oliveira. Hij verdedigde in 2018 Lili en Howick, de zus en broer die ook naar Armenië dreigden te worden uitgezet. Zij mochten uiteindelijk blijven. Hoe lang het nu gaat duren voordat Mikael zekerheid krijgt, is onduidelijk.

Woensdag verloopt de wettelijke termijn van 28 dagen na het oordeel van de Raad van State. Dat betekent dat Mikael en zijn moeder dan vrijwillig het land hadden moeten verlaten. Maar omdat er nu een nieuwe aanvraag is gedaan, zijn Mikael en zijn moeder niet langer uitgeprocedeerd, maar in afwachting van een nieuwe procedure. Ze verblijven daardoor sinds vandaag toch weer legaal in Nederland, zo tekent de krant op.

Hoe is het zover gekomen?

De moeder van Mikael, Gohar, kwam in 2010 vanuit Armenië naar Nederland. Haar asielverzoek werd toen afgewezen, maar ze ging niet terug. Mikael is hier geboren en heeft nooit een verblijfsvergunning gehad.

In 2019 deed hij een beroep op de 'Afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen'. Dat werd afgewezen, maar in 2021 beoordeelde de rechtbank dat dit ongegrond was. Daar ging de staatssecretaris dan weer tegen in hoger beroep en een paar weken geleden maakte de Raad van State een einde aan de onzekerheid en besliste dat Mikael en zijn moeder niet in Nederland mogen blijven.

De hoogste bestuursrechter oordeelde dat het gezin te lang uit beeld van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) is geweest. Mikael en zijn moeder weerleggen dat. Volgens hen ging Mikael in die tijd gewoon naar school, dus is daar geen sprake van.