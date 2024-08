Verkeershinder door nieuwe werkzaamheden op en rond gebied Rozengracht en De Clerqstraat

De gemeente gaat vanaf aankomende maandag weer verder met het zogenoemde Oranje Loper-project, het opknappen van de wegen en bruggen tussen de Raadhuisstraat en het Mercatorplein. De werkzaamheden duren nog tot zeker 2026, waardoor het verkeer er nog behoorlijk hinder van kan ondervinden.

AT5

Maandag beginnen de werkzaamheden op drie locaties: de De Clercqstraat en de kruispunten Admiraal de Ruijterweg en Jan Evertsenstraat én Marnixstraat en Rozengracht. Ook wordt er gewerkt aan de Ritsaert ten Catebrug en de Rijckerbrug, beide bij de De Clerqstraat. De gemeente wil de De Clercqstraat en de kruispunten overzichtelijker en veiliger maken. De bruggen moeten worden opgeknapt. Op die route komt ook een zogenoemde knip. Automobilisten kunnen dan niet meer het centrum in rijden, de stad uit kan nog wel. Een aantal ondernemers in de straat liet vorig jaar aan AT5 weten niet blij met het plan te zijn. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en het gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers zullen per fase een aangepaste omleiding krijgen. Vanaf maandag zijn de Admiraal de Ruijterweg en de De Clercqstraat gedeeltelijk afgesloten. Auto’s worden onder andere via de Jan van Galenstraat, de Haarlemmer Houttuinen en de Raadhuisstraat omgeleid. De omrijroute geldt tot en met februari 2025, maar kan per fase verschillen van richting. Ook fietsers ondervinden last van de werkzaamheden. Zo is de Admiraal de Ruijterweg tot eind november afgesloten en is ook het gedeelte van de Marnixstraat tot aan de Bullebaksluis niet open. Voetgangers kunnen wat hinder ondervinden, maar kunnen er overal wel langs.

Gemeente Amsterdam

De werkzaamheden aan de De Clercqstraat en de twee bruggen zijn naar verwachting eind 2025 klaar, voor het kruispunt op de Admiraal de Ruijterweg en de Jan Evertsenstraat moet dat de zomer van 2025 zijn en het kruispunt bij de Rozengracht en de Marnixstraat in het voorjaar van 2026. Omleidingen en andere routes Ook het openbaar vervoer heeft last van de werkzaamheden. Bij het kruispunt van de Marnixstraat en de Rozengracht worden de tramrails vervangen, waardoor er tot februari van volgend jaar geen trams over het kruispunt kunnen. De trams 3, 5, 13 en 19 en bus 15 rijden een aangepaste route. Zo pendelt lijn 3 straks nog maar tussen het Flevopark en het Fredrik Hendrikplantsoen. De haltes Nassaukade, De Wittenkade, Van Limburg Stirumstraat en Van Hallstraat komen tijdelijk te vervallen. Ook bij lijn 5 komen behoorlijk wat haltes te vervallen. De tram gaat namelijk niet meer naar de Zoutkeetsgracht, maar naar Centraal. Tramlijn 13 pendelt nog wel tussen CS en Geuzenveld, maar gaat niet meer over de De Clerqstraat maar via de Kinkerstraat. Voor tram 19 gaat er ook behoorlijk wat veranderen. De tram rijdt vanaf Diemen Sniep zijn gebruikelijke route tot het Leidseplein en gaat daarna via de Bilderdijkstraat naar de Westergasfabriek.

De Oranje Loper - AT5

Miljoenenproject Het project in de omgeving van de Oranje Loper kan inmiddels berucht worden genoemd. Het project begon in 2020 bij het Koningsplein, maar is ruim vier jaar later nog altijd niet klaar. De stijging in de prijs van bouwkosten, krapte op de arbeidsmarkt en de coronapandemie zorgden voor vertraging. De kosten voor het project stegen daardoor flink. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het project rond de 116 miljoen euro zou kosten, maar de teller staan nu al ruim boven de 200 miljoen. Verkeerswethouder Melanie van der Horst stelde de werkzaamheden, die eigenlijk verder zouden gaan in maart 2023, twee keer uit tot na de zomer van dit jaar. Ook moest er worden bekeken of er ergens op kon worden bespaard, om er voor te zorgen dat alles wat de gemeente wilde uitvoeren binnen het budget paste. In juli van vorig jaar maakte Van der Horst duidelijk dat het project nu maximaal 250 miljoen euro mag gaan kosten en dat er kon worden bezuinigd op het herstel van de bruggen. Van de negen bruggen die op de route liggen, konden zeven door met veel minder ingrijpende herstelwerkzaamheden. Alle aanpassingen zorgden onder ondernemers voor veel onzekerheid en ook met een aantal aannemers loopt het niet soepel. Zij willen compensatie zien van de gemeente vanwege versobering van het project.