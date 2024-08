Lichaam vermiste Amsterdamse Brigitte gevonden op Grieks eiland

Brigitte van Gennip, die sinds vorige week donderdag vermist was op het Griekse eiland Samos, is vanmorgen overleden gevonden. Dat melden verschillende media, waaronder De Telegraaf .

Verschillende zoekteams waren op Samos op zoek naar de vrouw, die donderdagochtend voor het laatst werd gezien toen ze begon aan een wandeltocht. Ze had die ochtend aan de vriendin met wie ze op vakantie was laten weten dat ze een wandeling wilde gaan maken bij de Tunnel van Eupalinos, een toeristische trekpleister in de buurt van het dorpje Pythagorion.

Sindsdien was er niks meer van haar vernomen. Na een inzamelingsactie, opgezet door de dochter van de vrouw, werden ook Nederlandse teams overgevlogen om te zoeken. Griekse autoriteiten waren ook op zoek.

Over de omstandigheden rondom haar dood is niks bekendgemaakt.