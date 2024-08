Advertentie Nieuw-West nl Bewoners De Punt balen: geliefde wijkagent vertrekt al na een jaar

Tot grote teleurstelling van bewoners van De Punt in Nieuw-West stopt hun wijkagent er vanaf oktober mee. Ze werkt er pas ongeveer een jaar en dus zal er nu weer een nieuwe wijkagent moeten komen. Het stadsdeel en de politie zeggen de zorgen van de bewoners te delen.

De wijkagenten die er de afgelopen jaren werkten gingen volgens bewonerscollectief Osdorp De Punt net als de huidige wijkagent telkens na korte tijd weg. Dat terwijl er volgens de bewoners genoeg te doen is: zo lopen er door de aanwezigheid van verschillende instellingen in de buurt vaak verslaafden rond.

AT5

Woensdagochtend zit een van hen met een bierblikje bij de supermarkt. "Onze wijkagent zou hem aanspreken", zegt Tineke Brandsma-Westrus van het bewonerscollectief. "En dan zal ze ook sommeren of hij op wil staan en niet hier wil gaan liggen. Omdat het geen gezicht is voor de buren." De buurt heeft te maken met meer problemen. "Het staat altijd helemaal vol met auto's. Hier op het hoekje staan ontzettend veel motoren, brommers en personen. Veel mensen durven er niet langs", legt Brandsma-Westrus uit. "Daar op de hoek hebben we een wietplantage gehad." Ook vond er korte tijd geleden een politie-inval plaats en zou er iemand dood in een woning zijn gevonden. Volgens Brandsma-Westrus worden handhavers uitgescholden als ze langskomen.

Quote "Er is echt wel iemand hier nodig die verbinding met de buurt heeft. Het is een gemis voor de buurt" Werknemer

"Er is echt wel iemand hier nodig die verbinding met de buurt heeft", zegt een man die in De Punt werkt. Hij had geregeld contact met de wijkagent. "Ook met de instellingen hier. Het is een gemis voor de buurt." Het is de vraag of de politie al een opvolger gevonden heeft; een woordvoerder zegt dat er nog gewerkt wordt aan een oplossing. Brandsma-Westrus hoopt dat het iemand wordt die 'allure heeft', zoals kickbockser Rico Verhoeven. "Die zijn bouw meeheeft. Niet, met alle respect, iemand die net van de politieschool komt. We hebben echt iemand nodig die wat aandurft."

Reactie politie: "De wijkagent die er nu zit gaat pas in oktober weg dus ze zitten niet zonder. Afgezien van reguliere vakanties waar we als politie ook gewoon in moeten voorzien binnen de schoolvakanties. We onderkennen de situatie. Het is een belangrijke wijk voor een wijkagent. We werken aan een oplossing. De politie is, net als de andere veiligheidspartners (THOR, jongerenwerk en stadsdeel), uiteraard wel gewoon aanwezig in de wijk."

De afgelopen jaren bleek uit verschillende onderzoeken dat bewoners van de Punt zich niet gelukkig voelen in hun eigen wijk. Ze noemden onder meer de veiligheid als reden.

Reactie stadsdeel Nieuw-West "We hebben begrip voor het signaal dat het bewonerscollectief met de open brief afgeeft. De politie geeft aan dat er gewerkt wordt aan een oplossing. Osdorp De Punt kent inderdaad forse problemen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid, en daarom krijgt de buurt onze volle aandacht. Samen met onze partners in de buurt werken we aan zichtbare verbeteringen voor bewoners. In dit kader investeren we in extra professionals. Dit betekent vanaf dit jaar meer toezichthouders en straatcoaches om de veiligheid en leefbaarheid te versterken. Met regelmaat vinden overleggen met het bewonerscollectief plaats, waarbij we continu werken aan concrete acties zoals het vergroenen van de buurt en het aanpakken van afval."