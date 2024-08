Een dag voor de wedstrijd tegen Jagiellonia gaat het vooral over de transfer van Weghorst

Na een weekend zonder eredivisiewedstrijd speelt Ajax morgenavond de return tegen het Poolse Jagiellonia Białystok. En omdat die wedstrijd vanwege de eerdere 4-1 overwinning niet echt spannend meer lijkt te worden, ging het tijdens de wedstrijd vooral over andere zaken: met name over de aanstaande transfer van Wout Weghorst.

De spits van Burnley lijkt bijna zeker de overstap naar Amsterdam te maken. Zelfs trainer Franscesco Farioli doet daar niet geheimzinnig over. Het zou goed kunnen dat hij hier tekent, maar het is nog niet helemaal rond. Er moeten nog wat papieren ondertekend worden. Hij wil heel graag onderdeel van ons team zijn.

Werken als een paard

Keeper Remko Pasveer, net als Weghorst een geboren Tukker, kent de spits goed en had de afgelopen dagen nog geregeld contact met hem. "Hij is verschrikkelijk irritant om tegen te spelen, maar als hij met je is, is dat heel erg lekker. Hij werkt als een paard, hij houdt die hele achterhoede bezig en hij is bezig met de jongens om zich heen. Dat is iets wat we nodig hebben."

Mocht Weghorst naar Ajax komen, dan duurt het nog wel even voordat hij in actie komt. De wedstrijd tegen Jagiellonia komt sowieso nog te vroeg en de Klassieker in Rotterdam gaat komende zondag niet door.

Berghuis

Ook Steven Berghuis komt morgenavond niet in actie. Hij raakt gisteren tijdens de training geblesseerd. Wat er precies met Berghuis aan de hand is en hoelang hij aan de kant blijft, moet nog blijken uit een MRI-scan. "Maar zijn gevoel is positief", zegt Farioli.

Ajax - Jagiellonia begint morgen om 20.00 uur.