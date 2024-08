Details en nieuwe namen: start van nieuwe kroongetuigezaak rondom Dominique K.

In de rechtbank aan de Parnassusweg is vandaag de grote vraag wat Dominique K. in zijn kroongetuigeverklaringen allemaal heeft gezegd. Er staan vier gebeurtenissen centraal: een beschieting van een nachtclub in een hotel aan de Spuitstraat, een vergismoord op de Amsterdamse Serdar Ay en nog twee moord(poging)en in Rotterdam. Dit alles gebeurde in 2020. Onderaan dit artikel is een overzicht te vinden van de zaken en de vier verdachten.

Een belangrijke troef in deze zaken is dus die kroongetuige. K. is al eerder veroordeeld tot vijftien jaar voor de moord op Serdar Ay, waarbij een vergissing in doelwit voor Ay fatale gevolgen had toen hij in de auto van het bedoelde slachtoffer reed. Ook is hij betrokken, zo zegt het OM, in het beschieten van de club in hotel W aan de Spuistraat. Het OM spreekt van zeker 22 kogels door het gebouw heen, "dat daarbij geen doden zijn gevallen is een wonder."

Afwezigheid en details

Met vier verdachten en vier gebeurtenissen in zowel Amsterdam als Rotterdam is er heel veel te bespreken. Maar verdachte Fouad A. is als enige verdachte aanwezig in de zaal. Twee verdachten zijn afwezig, de laatste, kroongetuige Dominique K., is via een videoverbinding aanwezig. Enkel de rechters en het OM zien hem via videoverbinding.