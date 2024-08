Geen Jordaanfestival dit jaar: "Als we entree mogen vragen, zou dat al schelen"

Geen geschikte festivallocatie en financieel knelt het ook: het Jordaanfestival is voor dit jaar van de baan. Volgens de organisatoren is het nodig om entreegeld te vragen, maar dat is tegen de regels van de gemeente. Liefhebbers en de organisatie treuren - net als de gemeente zelf. "Hopelijk kunnen ze daar nog één keer naar de regels kijken."

Een tientje, meer hoeft een kaartje voor het Jordaanfestival volgens organisator Stijn Jesse (31) niet te kosten. "En dan krijg je er ook een paar consumpties voor."

Altijd gratis

Alleszins redelijk, vindt de geboren Amsterdamse horecaondernemer zelf. Maar dat zal niet gaan: volgens de regels van de gemeente moeten festivals in stadsdeel Centrum altijd gratis zijn.

"Evenementen in het centrum zorgen voor extra druk op de openbare ruimte en soms ook voor extra geluidsoverlast", schrijft een woordvoerder in een reactie. "Daarom heeft de gemeente besloten dat evenementen op buitenlocaties in het centrum altijd gratis moeten zijn, zodat alle Amsterdammers ervan kunnen genieten."

Tijdelijke kazerne

En daar houden de problemen voor het Jordaanfestival niet op. De Appeltjesmarkt, het plein op de hoek van de Marnixstraat en het einde van de Elandsgracht, is de komende edities niet beschikbaar als festivallocatie. Er staat namelijk een tijdelijke brandweerkazerne, omdat de vaste stek van Kazerne Hendrik even verderop aan de Rozengracht wordt gerenoveerd.

Jesse haast zich te zeggen dat de gemeente heel toeschietelijk is geweest in het aanbieden van hulp naar het zoeken van een alternatieve locatie. "Ze hebben verschillende locaties voorgesteld, maar die voldeden niet aan al onze wensen. Dus uiteindelijk zijn we er niet uitgekomen."

'Nog één keer kijken'

Als die locatie uiteindelijk toch gevonden wordt, is het Jordaanfestival financieel nog altijd niet uit de brand. Subsidie hoeft Jesse niet, maar hij hoopt wel wat meer ondernemingsruimte te kunnen krijgen volgend jaar. "Als we nog één keer gezamenlijk naar de regels kunnen kijken. Dan kunnen wij het financiële plaatje kloppend maken en het festival realiseren."