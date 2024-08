Appartement Overhoeks moet dicht na vondst cocaïne en vermoedelijk drugslab

De woning in het appartementencomplex aan de Bercylaan in Noord, waar een maand geleden brand uitbrak, moet drie maanden lang dicht. Dat heeft burgemeester Halsema besloten. Kort na de brand werden er verdovende middelen gevonden in de woning. Vermoedelijk werd het appartement als drugslab gebruikt.

Het gaat om een appartement in een van de bovenste verdiepingen van een flatgebouw in de wijk Overhoeks. De brand, die aan het einde van de middag uitbrak, kon snel worden geblust door de brandweer. Niemand raakte gewond.

Cocaïne

Een dag later werd duidelijk dat de politie grote hoeveelheden verdovende middelen had gevonden. Inmiddels blijkt het om cocaïne te gaan. Verder werden er spullen gevonden die ook gebruikt worden bij het maken van cocaïne: een ventilator, een afzuiginstallatie, een magnetron met poederresten, weegschalen, een drukpers en gasmaskers, werkhandschoenen en meerdere persen/stempelplaten.

Officieel is het nog onduidelijk of die spullen daadwerkelijk werden gebruikt om cocaïne te maken, maar de politie en de burgemeester hebben een sterk vermoeden dat het hier om een drugslab gaat. "In de woning zijn een matras en tandenborstels aangetroffen. Echter bestaat het vermoeden dat de woning voornamelijk wordt gebruikt voor de verwerking van verdovende middelen", is in het sluitingsbevel te lezen.

'Aanzuigende werking'

Het appartement werd verhuurd, maar volgens de burgemeester is niet duidelijk wie de huurders zijn. De eigenaar van de woning is wel in beeld. Zij heeft de huurovereenkomst per direct beëindigd. Ook heeft ze de gemeente gevraagd om van de sluiting af te zien.

Dat laatste gaat niet gebeuren. "Ondanks de zienswijze van de pandeigenaar is er een risico dat het open blijven van de woning ernstig gevaar oplevert voor de openbare orde", aldus de burgemeester.

Volgens Halsema kan die openbare orde weer hersteld worden als een woning voor langere tijd dicht is. "De drugshandel vanuit de woning wordt daarmee onmogelijk gemaakt. De woning moet weer bekend komen te staan als een plek waar geen drugs beschikbaar zijn. Dit moet door criminelen worden opgepikt, zodat de woning geen aanzuigende werking meer heeft op criminele activiteiten."