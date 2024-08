Schot gelost in fastfoodrestaurant Buikslotermeerplein

In een fastfoodzaak aan het Buikslotermeerplein is vanavond met een vuurwapen geschoten. Niemand raakte gewond en er is ook niemand aangehouden.

Schoten in fastfoodzaak Buikslotermeerplein Martin Damen

Het incident gebeurde rond 21.15 uur en zou het gevolg zijn geweest van een ruzie tussen twee groepen jongeren. Daarbij zou één keer geschoten zijn.

Naast de twee ruziënde groepen waren er nog andere klanten in de zaak aanwezig. Op het moment dat er geschoten werd, vluchtte iedereen naar buiten. Later werd er door een medewerker een kogelhuls in het restaurant gevonden.

De politie heeft op dit moment nog geen verdachte in beeld. Agenten doen op dit moment onderzoek in de zaak. Daarbij worden ook camerabeelden bekeken die in het restaurant zijn vastgelegd.