Het is officieel: Ajax heeft Wout Weghorst binnen

De eerste geruchten over een mogelijke transfer dateren al van begin juni, maar zo'n drie maanden later is de kogel dan echt door de kerk: Wout Weghorst is speler van Ajax. De spits wordt overgenomen van het Engelse Burnley en tekent een contract voor twee jaar.

Dat bevestigt Ajax zojuist. Technisch directeur Alex Kroes is blij met de komst van de spits. "Wout staat voor absolute topsportbeleving en dat vinden wij enorm belangrijk bij Ajax. Hij is een veelscorende spits die het iedere tegenstander continu lastig maakt. Er komen veel wedstrijden aan de komende maanden, dus we zijn blij dat Wout ons komt versterken.’" De afgelopen dagen werd steeds duidelijker dat de transfer eraan zat te komen. Dat was gisteren ook voor Francesco Farioli en Remko Pasveer niet meer te ontkennen. "Hij is een speler die heel graag deze reis met ons wil maken", zei Farioli over de spits. Voor Pasveer is Weghorst een bekende. Zo zaten ze twee jaar geleden allebei in de WK-selectie van Oranje en waren ze ook meermaals elkaars tegenstander.

"Wout is als speler verschrikkelijk irritant om tegen te spelen, maar als hij met je is is dat gewoon heel erg lekker", aldus Pasveer. "Hij werkt als een paard. Hij houdt de hele achterhoede bezig en is bezig met de jongens om zich heen. Ik denk dat dat iets is wat we nodig hebben." Vanavond speelt Ajax tegen Jagiellonia Białystok. Dat is uiteraard nog iets te snel voor Weghorst. Vanwege de afgelaste Klassieker en een interlandperiode is 15 september pas de eerste gelegenheid voor een debuut van de spits. Dan komt FC Utrecht naar de Johan Cruijff Arena.