Staatssecretaris Jansen bezorgd over personeelstekort omgevingsdiensten

Het is "zorgwekkend" dat omgevingsdiensten door personeelstekorten niet alle inspecties en controles kunnen doen. Maar het is aan hun opdrachtgevers de provincies en gemeenten om het tekort aan te pakken.

Omgevingsdiensten controleren of bedrijven en boeren zich aan de wet- en regelgeving houden op het gebied van natuur en milieu. In Flevoland is dit sinds 2013 een taak van de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV). Directeur Anton Klijn zei in juli dat personeelstekorten zijn dienst dwingen tot scherpe keuzes.