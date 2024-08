Sneller op de fiets door en uit Flevoland dankzij doorfietsroutes

533d05ae-9738-3607-8f40-6c1261f6790b RPO

Ze komen er steeds meer: doorfietsroutes. De provincies Flevoland en Noord-Holland zijn samen bezig die fietsroutes uit te breiden en te verbeteren. Dit om mensen uit de auto te krijgen en op de fiets.

De Fietsersbond pleit al jaren voor de fietssnelwegen. Dat is de vroegere benaming voor de doorfietsroute die steden en gebieden met elkaar moeten verbinden. "Het zijn mooie, brede, overzichtelijke fietspaden met een voetpad ernaast", zo prijst Ton ten Brinke van Fietsersbond Flevoland de doorfietsroutes.

Meerdere instanties

"In Lelystad ligt al een stuk doorfietsroute. Maar die is nog niet verbonden met Almere." Volgens Ten Brinke gaan meerdere instanties over de fietspaden en dat is best wel lastig. "Iedereen heeft zo zijn eigen regels en daardoor gaat het allemaal trager."

Flevoland gaat tot 2030 zeker investeren in vier doorfietsroutes:

• Almere – Lelystad (onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam/Almere fietsnetwerk)

• Lelystad – Dronten – Kampen

• Urk – Emmeloord – Marknesse

• Almere – Zeewolde met aansluiting met Huizen/Hilversum

Rondje Veluwe populair

De toeristische sector in Flevoland is blij met de aandacht voor de fietspaden. "De verblijftoeristen met name uit Duitsland komen hier graag fietsen", zegt Jannigje Commissaris van Visit Flevoland. Volgens haar is vooral de fietsroute 'rondje Veluwemeer' erg populair. Dat heeft ook te maken met de vele toeristen die daar verblijven.

De voorzieningen onderweg verdienen ook wel aandacht, zegt Shirley Oostrom. Zijn runt een B&B in Almere. "Onze gasten ontdekken Flevoland soms op de fiets en die vinden dat geweldig. Ze komen altijd terug met verbazing over de groene landelijke omgeving of over de prachtige architectuur", aldus Oostrom.

Meer voorzieningen

Maar volgens haar en Visit Flevoland is het belangrijk dat er rondom de fietspaden meer voorzieningen komen. Ze doelt dan op picknicktafels, plekken om banden te plakken, koffie- en eettentjes en toiletvoorzieningen.

"Zo'n fietsroute wordt ook aantrekkelijk als je even bij een boerderij kan stoppen om het verhaal van de boer te horen." De provincie deelt die gedachtes.

Foto: Omroep Flevoland - Omroep Flevoland