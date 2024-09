Door ambtelijke blunder Amsterdam kon Diemen niet adviseren over werkzaamheden rond A10

Door een ambtelijke blunder heeft de gemeente Diemen vooraf niet kunnen adviseren over de zomerse werkzaamheden op de IJburglaan in Amsterdam. Als Diemen dat wel had gekund, dan was het advies negatief geweest. Het projectteam van Amsterdam heeft deze zomer direct excuus aangeboden aan de gemeente Diemen vanwege de verkeerschaos. Dat blijkt uit stukken die opgevraagd zijn door AT5 op basis van de Wet Open Overheid (Woo). Door de gecombineerde afsluitingen van de A10 Noord door Rijkswaterstaat en de IJburglaan door de gemeente Amsterdam had Diemen te maken met veel verkeersoverlast.

Uit de stukken blijkt dat een ambtelijke fout in Amsterdam ervoor zorgde dat Diemen niet betrokken was bij de afstemming van de werkzaamheden. Werkzaamheden worden door ambtenaren in het systeem 'Melvin' geplaatst. Zo weten de verschillende (lokale) overheden van elkaar wat er aan werkzaamheden op de agenda staat en kan er afstemming plaatsvinden. Amsterdam liet de melding in 'Melvin' op concept staan, waardoor deze niet actief onder de ogen van Diemen kwam.

Verkeerswethouder Melanie van der Horst liet via haar woordvoerder weten dat er wel degelijk overleg was geweest over de afsluitingen. "Dit soort werkzaamheden worden altijd regionaal afgestemd en voorbesproken. Dat is in dit geval ook gebeurd." Dat blijkt toch niet te zijn gebeurd, blijkt uit het Woo-verzoek van AT5.

Diemen liet weten overvallen te zijn door de werkzaamheden. De buurtgemeente schreef in een statement op sociale media dat er geen afstemming of overleg zou hebben plaatsgevonden over de combinatie van werkzaamheden. Volgens Diemen was met name de afsluiting van de IJburglaan door de gemeente Amsterdam 'problematisch'.

De A10 Noord was van 20 juli tot en met 15 augustus dicht tussen knooppunt Watergraafsmeer en de afrit S115 Durgerdam. De IJburglaan was van 22 juli tot 4 augustus afgesloten vanwege werkzaamheden aan het asfalt en de bruggen. In de hele regio stond het verkeer twee dagen op rij muurvast.

Als Diemen wel via 'Melvin' op de hoogte was gesteld, dan had de buurtgemeente van Amsterdam negatief geadviseerd, laat een woordvoerder nu aan AT5 weten. "Als de melding was doorgezet, dan had de gemeente Diemen deze ontvangen. En dan hadden we een negatief advies af kunnen geven aan de gemeente Amsterdam. Daarover hadden we dan vervolgens nader contact kunnen hebben. Als gemeenten er dan onderling niet uitkomen dan moet er overleg worden gevoerd met de provincie. In onze beleving zorgde het afsluiten van de IJburglaan in combinatie met de gelijktijdige werkzaamheden aan de A10 voor de ernstige verkeersoverlast in Diemen."

Waar Diemen dus naar de IJburglaan wijst voor de overlast, doet Amsterdam dat ook nu nog niet. Verkeerswethouder Melanie van der Horst laat in antwoord op schriftelijke vragen van VVD-raadslid Wijnants weten: "Wij zijn van mening dat de IJburglaan niet de directe oorzaak van de verkeersproblemen in Diemen was. Een beschikbare IJburglaan had Diemen wel wat ontlast, maar er bleef veel verkeer over. Dat was ook goed te zien aan de drukte in heel Oost in de eerste dagen."

Excuses?

Waar op bestuurlijk niveau Amsterdam geen excuses maakte, en dat nog steeds niet doet, deden ambtenaren dat wel, blijkt uit de Woo-stukken. Aan het begin van de middag op 23 juli al stuurt een ambtenaar, een technisch manager infra, een mail:

"Heren, zojuist gesproken met (geanonimiseerd) van de gemeente Diemen. Ik heb mijn spijt betuigd dat we hun niet op de hoogte hebben gesteld van de voorgenomen werkzaamheden. Daar hebben we ook niet echt aan gedacht want ons werk ligt wel heel erg ver van Diemen verwijderd. Maar omdat onze werkzaamheden zorgen voor meer verkeer over het grondgebied van Diemen vanwege bestemmingsverkeer naar IJburg had dit zeker wel gemoeten", staat onder meer in de mail.

Diemen zegt nu: "De ernstige verkeersoverlast van eind juli zorgt er hopelijk voor dat er breder doordringt dat de gemeente Diemen benaderd moet worden als er werkzaamheden zijn op het hoofdwegennet in Amsterdam met aansluiting in Diemen. Overigens hebben we daar in andere gevallen ook goede ervaringen mee, maar dit keer niet."