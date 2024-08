Minister: voorlopig nog geen helmplicht of minimumleeftijd voor fatbike

De minister legt uit dat een fatbike ook gewoon een elektrische fiets is en dat een minimumleeftijd voor alle elektrische fietsen zou moeten gelden. "Je maakt het dan voor heel veel scholieren die met een elektrische fiets naar school moeten het onmogelijk. Het is een hele straffe maatregel", aldus Madlener bij RTL.

Toch sluit de minister het niet volledig uit dat er ooit een minimumleeftijd komt en ook hij kent de gevaren en ernstige cijfers, maar toch hoopt hij dat het gedrag op de fiets veilig kan zijn. "Ik roep mensen op om de fietsen op een normale manier te gebruiken en goed op te letten. Het handhaven daarvan ligt meer in de lijn dan het verbieden."

Geen helm

Ook een helmplicht voor de soms razendsnelle fietsen zit er voorlopig nog niet in. "We hebben net een helmplicht ingevoerd voor snorfietsen en je ziet de verschuiving naar de fatbike. Ik vind het heel verstandig om een helm op de fiets te dragen, maar een verplichting is een hele zware maatregel. Je ontneemt ook veel mensen het plezier om op een fiets te stappen."

Verkeerswethouder Melanie van der Horst noemt het noodzakelijk dat er maatregelen komen. "Artsen maken zich grote zorgen, net als de politie. Toen we in juni naar de Tweede Kamer gingen bleek dat veel partijen erkennen dat er een probleem is en dat ze onze oproep om meer maatregelen te nemen ondersteunen. Vooral een minimumleeftijd is hard nodig omdat deze jonge doelgroep onvoldoende in staat is om risico's goed in te schatten en zichzelf en anderen hierdoor in gevaar kunnen brengen. Wij zullen ons met onze partners onverminderd blijven inzetten voor meer maatregelen voor de veiligheid van de jonge kinderen op fatbikes en alle andere weggebruikers."