Jonge statushouders tonen hun sporttalent in het Olympisch Stadion

In het Olympisch Stadion stond vandaag een bijzonder evenement op het programma: 120 minderjarige vluchtelingen kregen hier de kans om hun sporttalenten te laten zien. Ze werden begeleid door een Olympiër en andere sporters met een vluchtelingenachtergrond: "We willen de kinderen van de toekomst motiveren".

Voor veel jongeren slaat de verveling toe in de vakantie, zo ook voor veel van de 120 minderjarige vluchtelingen uit Amsterdamse azc's. Gelukkig konden ze vandaag al hun energie kwijt in het Olympisch Stadion, tijdens het Play to Dream sportevenement. Het doel van organisatie People for People is om de jongeren met elkaar in verbinding te brengen en hun fysieke en mentale gezondheid te verbeteren.

"Toen ik naar Nederland kwam en me aansloot bij het Olympisch vluchtelingenteam, ben ik weer gaan judoën", vertelt Mouna Dahouk. De uit Syrië afkomstige judoka heeft het ver geschopt: in 2021 kwam ze zelfs uit op de Olympische Spelen. "Dat gaf mij de motivatie om ook anderen te inspireren."

De jongeren hadden het erg naar hun zin tijdens de sportdag. "Het is gezellig, het is leuk, het is met vrienden", vertelt Ibrahim, een van de deelnemende jongeren. Ook na het evenement blijft Ibrahim met veel plezier sporten: "Ik ga in Abcoude voetbal spelen, dat is leuk."