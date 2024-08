Drie agenten gewond bij ongeregeldheden op de Dam, rond Arena veiligheidsrisicogebied

Het gaat om het gebied tussen het metrostation Strandvliet tot na het station Bijlmer Arena. De officier van justitie heeft ook een last tot preventief fouilleren afgegeven. Dat betekent dat iedereen in het Arenagebied preventief gefouilleerd kan worden. Het risicogebied geldt tot middernacht.

De driehoek heeft het besluit genomen na de ongeregeldheden op de Dam. Op het plein stonden ongeveer 200 supporters van de Poolse club. Op beelden was te zien dat een groep supporters, waarvan er een aantal gemaskerd waren, stoelen naar agenten en een bus van de Mobiele Eenheid gooiden. Ook sprayden de supporters pepperspray naar de politie. Drie agenten raakten daarbij gewond.

Twee aanhoudingen

Twee supporters zijn aangehouden door de politie rond de Dam. Een van hen droeg een trui met de verboden leus A.C.A.B., all cops are bastards, en had vuurwerk bij zich. De andere supporter was betrokken bij de confrontatie met de ME.

De Polen zijn de tegenstander van Ajax in de play-off wedstrijd voor de competitiefase van de Europa League. In Białystok wist Ajax een snelle achterstand om te bouwen naar een 1-4 overwinning. Het duel begint om 20.00 uur.