Tranen bij Won Yip door Poolse fans: "Triest dat ze met bivakmutsen hier naartoe komen"

Door onbekende reden raakte een deel van de Poolse fans vanmiddag ineens slaags met de aanwezige politie. Sommige fans waren gemaskerd en gooiden onder meer met terrasstoelen van de cafés op de Dam.

"Ik krijg er gewoon tranen van in mijn ogen", reageert Yip kort nadat de vlam in de pan sloeg. "Ik vind het gewoon triest dat deze mensen naar Amsterdam komen met een bivakmuts. Dan heb je een intentie."

Drie agenten gewond

Bij de confrontatie raakten drie agenten gewond. Twee supporters zijn aangehouden door de politie rond de Dam. Een van hen droeg een trui met de verboden leus A.C.A.B., all cops are bastards, en had vuurwerk bij zich. De andere supporter was betrokken bij de confrontatie met de ME.

Vanwege de ongeregeldheden heeft de driehoek - locoburgemeester, justitie en politie - het gebied rond de Johan Cruijff Arena aangewezen als een veiligheidsrisico gebied. In het gebied kan iedereen gefouilleerd worden door de politie.