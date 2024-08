Advertentie Noord nl Buurt bijeen na beschietingen panden: "Kinderen worden geronseld om dit te doen"

Bewoners van het Waterlandplein gingen gisteravond met de politie, gemeente, Ymere en het stadsdeel in gesprek over de veiligheid in hun buurt. Aanleiding waren de beschietingen van een viszaak en eetcafé. Tijdens de bijeenkomst liet de politie doorschemeren dat er vermoedelijk jonge schutters actief zijn.

In de omgeving staat zeker één politiecamera. Duidelijk werd dat de beelden voor het onderzoek nuttig zijn. "Het was herkenbaar voor een deel", zei een bewoner die op de bijeenkomst aanwezig was na afloop.

Quote "Het gaat er natuurlijk om, wie is dan de opdrachtgever, en dat is dan in onderzoek" Bewoner Waterlandplein

Toch zegt dat volgens haar niet alles. "De politie zei dat het ook wel bekend is dat jonge mensen geronseld worden. Dus kinderen worden geronseld om zoiets te doen. Je kunt die mensen, die kinderen, wel herkennen. Maar het gaat er natuurlijk om, wie is dan de opdrachtgever, en dat is dan in onderzoek." Over dat onderzoek wilde de politie heel weinig zeggen. Ook locoburgemeester Marjolein Moorman zei om die reden niet te kunnen zeggen waarom de schutter of schutters vier keer niet op heterdaad aangehouden konden worden. "Omdat dat politie-informatie is." Ze was wel blij met de camerabeelden.

De panden zijn gesloten AT5

De panden zijn gesloten AT5

De panden zijn gesloten AT5

De panden zijn gesloten AT5

De panden zijn gesloten AT5

Kogelhulzen gevonden Waterlandplein AT5

Kogelhulzen gevonden Waterlandplein AT5

Kogelhulzen gevonden Waterlandplein AT5 Volgende

Beide panden zijn door de gemeente voor een periode van zes maanden gesloten. Moorman zegt dat er voor de gemeente sprake was van een 'enorm dilemma', omdat ondernemers door de beslissing geraakt zijn, maar beide panden ook twee keer beschoten zijn. "Uiteindelijk moet je dan de balans laten doorslaan naar de bewoners. Maar dat het een dilemma is, dat is duidelijk."

AT5

Terwijl de bewoners en locoburgemeester binnen zaten, vond een kind een kogelhuls in een plantenbak. Hij belde de politie, waarna agenten ook gingen zoeken en nog een huls vonden. Beide hulzen zijn door de agenten meegenomen voor verder onderzoek. Na de laatste beschieting vond de Forensische Opsporing op straat al een groot aantal andere hulzen.