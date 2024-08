Fitz-Jim straalt na maken openingstreffer: "Eerste goal in de Arena en Ajax 1"

Met een schot in de hoek wist middenvelder Kian Fitz-Jim gisteravond vlak voor rust de openingstreffer te maken tegen het Poolse Jagiellonia Bialystok (3-0). Het betrof zijn allereerste goal in het eerste van Ajax: "Ik weet niet of u het aan het juichen zag, maar dat is niet normaal voor mij." Hij is dan ook blij met de speelminuten die hij van zijn trainer Francesco Farioli krijgt.

Fitz-Jim werd vorig seizoen verhuurd aan Excelsior, maar keerde al tijdens de winterstop terug bij Ajax. De maanden erna zat hij bij trainer John van 't Schip voornamelijk op de bank, waardoor hij begin deze zomer overwoog om te vertrekken.

"Ik denk dat Ajax me op dat moment ook weg zou laten gaan", zei Fitz-Jim na afloop van de wedstrijd waarin hij voor het eerste doelpunt zorgde. Met de komst van de Italiaanse Farioli is het tij gekeerd en staat de 21-jarige middenvelder geregeld in de basis. "Het is voetbal. Dingen kunnen heel snel veranderen aan de ene kant, en natuurlijk ook aan de andere kant."

"Kian (Fitz-Jim, red.) is een speler die ons veel geeft. Het is een slimme speler", licht Farioli toe. "Hij klaagt nooit, hij doet altijd zijn werk. Hij kreeg de kans en dat heeft hij goed gedaan. Zoals ik vaker heb gezegd; ik houd ervan om van mening te veranderen als iemand mij overtuigt."

Farioli was opnieuw erg te spreken over de Ajaxfans. "Wat we zagen was heel erg emotioneel en erg fijn."