Toekomst Bostheater in gevaar na afwijzen subsidie: "Te weinig van deze plekken in de stad"

Het Amsterdamse Bostheater is dé plek waar je van theater en film kunt genieten in de buitenlucht. Maar na 40 jaar dreigt daar nu een einde aan te komen: de subsidieaanvraag voor de komende vier jaar is afgewezen, waardoor het voortbestaan van het theater wordt bedreigd.

Al jaren is het Amsterdamse Bostheater een begrip binnen de culturele sector van de stad. Zowel gerenommeerde theatermakers als jong talent treden hier 's zomers op. Toch is het niet zeker dat bezoekers ook volgend jaar weer bij het theater terechtkunnen. Het Amsterdamse Fonds voor de Kunst heeft namelijk, ondanks een positieve beoordeling, geen subsidie toegekend voor de komende vier jaar. ''Het komt erop neer dat we zwak hebben gescoord op 'belang van de stad', maar dat is raar omdat het hele theater net door de gemeente Amsterdam is gerenoveerd", vertelt directeur Ingejan Ligthart Schenk. Geen subsidie betekent naar alle waarschijnlijkheid het einde van het Amsterdamse Bostheater. Dat de gemeente het theater zou willen sluiten, zeker na deze kostbare renovatie, is voor Schenk onbegrijpelijk.

Maar het laatste woord is er nog niet over gezegd. Vier jaar geleden deed zich een soortgelijke situatie voor: het Amsterdamse Fonds voor de Kunst kende ook toen geen subsidie toe. De gemeente sprong bij om het voortbestaan van het theater veilig te stellen. Nu overweegt het Amsterdamse Bostheater een juridische bezwaarprocedure tegen de afwijzing van de subsidieaanvraag. Ook komen er nog gesprekken tussen de gemeente en het theater.

De bezoekers vinden het in elke geval heel jammer als ze volgende zomer niet meer in het theater terecht kunnen. "Er zijn weinig van deze plekken in de stad, het is een hele mooie open plek, natuurlijk en buiten", aldus een trouwe bezoeker. Het unieke karakter van het theater spreekt meer bezoekers aan: "Het is een rustige omgeving, lekker in de natuur, echt een fijne plek om cultuur te bekijken".