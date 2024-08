Advertentie Centrum nl Na rellen met Poolse fans opnieuw discussie over weren buitenlandse supporters

Is het nog wenselijk en uitlegbaar om Europese supporters van bezoekende voetbalclubs te ontvangen? Dat vraagt Vereniging Amsterdam City, waarin ondernemers uit de binnenstad zijn verenigd, zich openlijk af na de ongeregeldheden met Poolse supporters op de Dam gistermiddag. "Dan moet het voetbalseizoen nog beginnen en moeten de Europese tegenstanders nog geloot worden."

"Het is echt betreurenswaardig", zegt directeur Jan Stoeltie van de ondernemersclub tegen AT5. Na het zien van vliegende terrasstoelen op de Dam en de tranen bij zijn collega-ondernemer Won Yip, vindt hij het hoog tijd om de discussie aan te zwengelen of uitsupporters van bezoekende voetbalclubs nog wel welkom moeten zijn. Voormalig politiechef Frank Paauw opperde in oktober een soortgelijk verbod, maar dat kwam er niet. "We kijken de hele tijd hoe de politiecapaciteit moet worden ingezet in de stad. Als je dan kijkt wat voor capaciteit er naar zo'n wedstrijd toe gaat, dan vind ik dat we daar wel gesprekken over moeten voeren", aldus Stoeltie. "Je hebt nooit rellen bij hockey en je hebt ook voetbal in landen waar het heel gemoedelijk gaat. Waar supporters van de twee teams naast elkaar zitten."

Quote "We moeten het gesprek voeren en niet onze ogen sluiten" Jan Stoeltie, directeur Vereniging Amsterdam City

Hij benadrukt dat een kleine groep het voor de massa verpest. "Maar wel met betreurenswaardige gevolgen." Of het weren van uitsupporters inderdaad de oplossing is, weet ook Stoeltie niet. "Ik heb niet de waarheid in pacht. Ik ben mij ervan bewust dat als je de uitsupporters niet ontvangt, dat ze ook naar de stad komen." Bij de ongeregeldheden raakten gisteren drie politieagenten gewond, die zich moesten laten behandelen in een ziekenhuis. "Die agenten hebben ook een gezin. Die staan daar met een helm op, nog geen vijftig meter van ons nationale vrijheidsmonument vandaan", aldus Stoeltie. "De Klassieker gaat zondag niet door vanwege een politiestaking. En daar zijn niet eens uitsupporters welkom."

ME bij fans Jagiellonia Bialystok AT5

ME bij fans Jagiellonia Bialystok AT5 Volgende

De hoeveelheid agenten die voor zo'n wedstrijd wordt ingezet, doet Stoeltie naar eigen zeggen ook persoonlijk pijn. "We zitten tot aan de burgemeester aan tafel om te kijken hoe we winkeldiefstalcriminaliteit zo efficiënt mogelijk kunnen aanpakken." Hij besluit: "We moeten het gesprek voeren en niet onze ogen sluiten."

Reactie politiebonden "De politiebonden vinden dat rellende uitsupporters geweerd moeten kunnen worden. Als zij bewijzen zich niet te kunnen gedragen, willen we zeker mee met het standpunt van Frank Paauw daarover."

Het weren van uitsupporters is technisch mogelijk. Burgemeesters kunnen als voorwaarde aan de vergunning voor de voetbalwedstrijd stellen dat er geen supporters van de buitenlandse club komen, maar in de praktijk gebeurt dat bijna nooit. Dat komt mede door afspraken over aantallen uitsupporters bij Europese wedstrijden.