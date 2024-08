A10 West richting Zaandam dicht door ongeval: traumahelikopter landt op snelweg

Door een ongeval op de binnenring is de A10 West tussen knooppunt De Nieuwe Meer en Slotervaart afgesloten. Vanwege het ongeluk is een traumahelikopter op de snelweg geland.

Het ongeval gebeurde rond 11.30 uur. Een auto en een vrachtwagen kwamen daarbij met elkaar in botsing. Over eventuele gewonden is nog niets bekend.

Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg tot 13.00 uur dicht blijft. Verkeer richting Zaandam moet omrijden via de A10 Zuid en de A10 Oost.