Joodse studentenvereniging gespannen om demonstraties in nieuw studiejaar

Met een nieuw studiejaar in aantocht, is de kans op nieuwe demonstraties aanwezig en zelfs al aangekondigd. Waar de Uva en VU maatregelen nemen om veiligheid aan studenten en medewerkers te geven, zien Joodse studenten op tegen het nieuwe jaar en hopen ze dat ze veilig naar hun studie kunnen.

Bezettingen, bekladdingen en vernieling van gebouwen, politiegeweld en bedreiging. De pro-Palestinademonstraties hielden de UvA, maar ook de VU in hun greep tegen het eind van vorig studiejaar. Waar het in de zomervakantie stil bleef, lijkt daar nu weer verandering in te komen. Tot zorg van Joodse studentenvereniging Ijar.

Angst bij studenten

Mede-voorzitter Nati Banet: "Dat was verschrikkelijk, en we horen bij onze leden nog steeds incidenten waarbij Joodse studenten worden geïntimideerd." Joodse studenten met wie AT5 spreekt willen alleen anoniem reageren om hun eigen veiligheid te garanderen: "Ik vind het lastig en ik baal ervan. Ik ben voor demonstreren, maar wel respectvol", vertelt een van hen. Hij vindt het lastig om nu naar de universiteit te gaan. "Het hoort een plek te zijn waar ik mezelf ontwikkel, maar dat is het nu niet."