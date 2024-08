Advertentie Stad nl Reddingsboot Seeker kreeg mayday call bij verdrinking Buiten-IJ: "Jongen heeft geen eerlijke kans gehad"

Henk Wijga van de reddingsboot Seeker uit Naarden was als een van de eersten op het Buiten-IJ, toen er een 14-jarige jongen vorige maand verdronk. Volgens hem zijn er flinke verbeteringen nodig als het aankomt op de samenwerking tussen organisaties bij zoek- en reddingsacties. We gaan met hem terug naar de plek waar de jongen onder water verdween.

"Hier kregen we de melding", vertelt Wijga, dobberend voor eiland 'Hooft', dichtbij Muiden. Hij heeft zijn radio altijd ingesteld op kanaal 16. Dat is het kanaal waar alle noodmeldingen op binnenkomen. In dit geval kwam er zelfs een 'mayday' binnen. "Dan gaan je nekharen meteen overeind staan. Je weet: er is stront aan de knikker. Je adrenaline begint te pompen en je denkt: hier moet ik heen."

Het Buiten-IJ - AT5

Wijga zegt ook: "Als er een mayday binnenkomt, weten we bijna zeker dat de Kustwacht die niet heeft gehoord." De Kustwacht is verantwoordelijk voor zoek- en reddingsacties in het IJsselmeergebied. Wie zich geroepen voelt om te helpen, meldt zich gereed bij de Kustwacht. Dan wordt al snel duidelijk dat ze de mayday in het centrum in Den Helder niet hebben ontvangen. Marifoon Er mist een steunzender in het gebied. In een deel van het IJsselmeergebied valt daarom het marifoonverkeer regelmatig weg. Op die manier ontstaat er ook ruis op kanaal 16. Boten moeten berichten herhalen of van elkaar doorgeven. "Schandalig", vindt Henk. "Die jongen heeft geen eerlijke kans gehad. Het is niet optimaal verlopen." Daarnaast ligt het Buiten-IJ buiten de 30-minutennorm van de Koninklijke Reddingsmaatschappij (KNRM), terwijl zij een officiële partner zijn van de Kustwacht. Het dichtstbijzijnde station is in Marken. Er zijn wel andere maritieme hulpverleners, zoals de Reddingsbrigade, de reddingsboot de Seeker, Meander of Loki. Zij zijn alleen geen officiële partner en zij oefenen ook niet samen met de Kustwacht op reddingsacties. Dat moet anders, vindt Wijga.

Quote "Er wordt gedaan alsof er alleen officiële diensten zijn bij een redding. Dat is niet zo" Henk Wijga - reddingsboot Seeker

"Ik zou willen dat we betrokken worden bij evaluaties en dat we samen oefenen. Nu wordt er gedaan alsof er alleen officiële diensten zijn bij een redding. Dat is niet zo. Meestal zijn wij er als eerste en als enige de eerste twintig minuten." De Seeker was er de 28ste dan ook binnen tien minuten na de mayday. Vol gas zijn we richting Durgerdam gegaan. "Zo ging het toen ook", zegt Wijga. "Je gaat er meteen op af." Eenmaal daar, die bewuste zondagmiddag, heeft de Seeker sonar ingezet. Daarmee wordt de bodem gescand. Ze hadden een hit en dat blijkt later ook de jongen te zijn. Helaas is het te laat als hij uit het water wordt gehaald. De jongen is overleden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft laten weten dat er een project is opgestart voor een steunzender. Die moet in Eemnes komen. De Kustwacht kon verder nog geen antwoord geven op de vraag hoe ze tegenover oefeningen staan met particuliere reddingsboten.