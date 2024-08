Een kijkje achter de schermen bij brug- en sluis wachter Cor: "Zelfs op vakantie bekijk ik bruggen"

Op hun fietsje, van brug naar brug, door weer en wind, zorgen zij ervoor dat de scheepvaart soepel kan doorgaan. Maar wie zijn toch de mensen die al die bruggen in de stad openen? In deze special neemt Het Verkeer je mee in de wereld van de Amsterdamse brugwachters. We spreken met Cor Dol, een brugwachter die al meer dan twintig jaar in het vak zit.