Kale & Kokkie: "Brobbey moet de komende tijd laten zien dat hij een trotse Ajacied is"

De Poolse bus stond in de Johan Cruijff Arena keurig voor het eigen strafschopgebied geparkeerd, maar gelukkig wist Ajax er nog 3 keer een gaatje in te prikken tegen Jagiellonia Bialystok. Goaltje van Brobbey, even zwaaien naar Wout op de tribune, en een lekkere sfeer in het stadion. So far so good, zou je zeggen. Kale & Kokkie praten erover door met speciale gast Oos Kesbeke, ondernemer, Ajacied en Amsterdammer in hart en nieren. Er wacht een mooie reeks in de Europa League. "Kom maar op met al die prachtige affiches, wij zijn Ajax."