Silvano Vos vertrekt na twaalf jaar bij Ajax

De 19-jarige Vos speelde sinds zijn zevende bij Ajax. Vorig seizoen leek het er even op dat hij door zou breken in het eerste, maar aan het einde van het seizoen deed interim-coach John van 't Schip nauwelijks nog een beroep op hem. Hij speelde in totaal zeventien wedstrijden in Ajax 1.

Jong Ajax

Ook onder de nieuwe trainer Francesco Farioli werd snel duidelijk dat er voor Vos geen perspectief was bij Ajax. De Italiaan stalde hem samen met drie andere spelers bij de beloftenploeg. Net als Borna Sosa, Benjamin Tahirovic en Owen Wijndal kreeg Vos te horen dat hij op zoek mocht naar een andere club.

"Silvano speelde vanaf de jeugd bij onze club en is een echte Ajacied", zegt technisch directeur Alex Kroes. "Helaas heeft hij deze zomer een definitieve stap naar een basisplaats in Ajax 1 niet kunnen maken. Wij wensen hem alle succes bij deze Italiaanse grootmacht."

Transfersom

Hoeveel geld er voor de middenvelder is neergelegd, maakt Ajax niet bekend. Volgens Voetbal International gaat het om zo'n 5 miljoen euro.

Die nieuwe club werd dus AC Milan, een club die wel vaker spelers van Ajax in de selectie had. Denk bijvoorbeeld aan Marco van Basten, Frank Rijkaard, Clarence Seedorf, Zlatan Ibrahimovic, Klaas-Jan Huntelaar en Nigel de Jong. Vos wordt de elfde speler met een Ajax-verleden bij Milan.