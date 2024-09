Skeletten gevonden tijdens opgravingen in de Nieuwe Kerk

In de Nieuwe Kerk zijn 32 skeletten gevonden tijdens de opgravingen. Volgens stadsarcheoloog Thijs Terhorst is de verwachting dat er nog veel ontdekkingen worden gedaan. Zijn team heeft nog ruim een maand de tijd om de plek te onderzoeken.

Dat er menselijke resten worden gevonden is op zich niet zo gek. Op deze plek zijn er tot 1866 naar schatting tienduizenden mensen begraven. Bij een eerdere restauratie in de vorige eeuw zijn de meeste graven geruimd. De graven die er nu nog liggen, stammen uit de 18de en 19de eeuw.

Het is voor het eerst in ongeveer honderd jaar tijd dat er opgravingen plaatsvinden. Die mogelijkheid is er omdat er op dit moment bij acht middeleeuwse zuilen in de kerk funderingswerkzaamheden aan de gang zijn.

Een prima moment dus voor archeologisch onderzoek. Zo moet er bijvoorbeeld meer bekend worden over hoe de mensen die hier in de 18e en 19e eeuw begraven zijn hebben geleefd. "We kijken onder meer naar leeftijd, geslacht en de ziektegeschiedenis van de persoon, voor zover die in het bot is vastgelegd", zegt stadsarcheoloog Thijs Terhorst.

Bekende namen

De verwachting is dat er uiteindelijk ongeveer tweehonderd graven gevonden zullen worden. Dankzij archieven is voor een groot deel al bekend wie er in de kerk begraven liggen. Voor bekende historische figuren als Michiel de Ruyter, Joost van den Vondel, Pieter Cornelisz Hooft en Isaac da Costa was de Nieuwe Kerk de laatste rustplaats.

Het onderzoek loopt tot oktober. Bezoekers kunnen de opgegraven resten tot en met april komen bekijken. Daarna verdwijnen de opgravingen weer onder de bodem.

Bij eerdere funderingswerkzaamheden in een ander gedeelte van de kerk werden in 2023 ook al menselijke resten gevonden.