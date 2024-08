Gemeente sluit telefoonwinkel Bijlmerdreef na overval en explosie

Een telefoonwinkel aan de Bijlmerdreef in winkelcentrum Ganzenpoort moet van de gemeente sluiten. In de winkel vond twee weken geleden een gewapende overval plaats. Afgelopen woensdag was het pand doelwit van een explosie.

Die overval gebeurde op 17 augustus rond 19.00 uur, op een moment dat het druk was in het winkelcentrum. Volgens de politie waren er in totaal vier verdachten bij betrokken. De eigenaar van de winkel werd tijdens de overval hard tegen de grond geduwd. Zeker één van de verdachten had een vuurwapen bij zich.

De verdachte met dat vuurwapen werd door iemand die in de winkel stond overmeesterd en overgedragen aan de politie. De andere drie verdachten sloegen kort daarna op de vlucht.

Explosie

Twee dagen geleden vond er dus een explosie plaats bij de winkel. In het naar buiten gebrachte sluitingsbevel is veel informatie over de zaak zwartgelakt, maar er is wel te lezen dat de politie sterk rekening houdt met een hoog risico op herhaling.

Vanwege die kans op herhaling heeft de burgemeester nu besloten om het pand voor in ieder geval zes maanden te sluiten. "De explosie heeft de veiligheid van omwonenden, voorbijgangers en bezoekers ernstig in gevaar gebracht."