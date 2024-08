Zorgen om veiligheid op het water bij 'drukste punt van het IJsselmeer' bij IJburg

Volgens Toine Heijmans, oprichter van de Watersportvereniging IJburg, moet het Buiten-IJ het drukste punt zijn van het IJsselmeergebied. En dat juist daar een reddingsactie erg moeilijk is, baart hem grote zorgen. De verdrinking van een 14-jarige jongen vorige maand is een voorbeeld van hoe het mis kan gaan. Al gaat het volgens Heijmans veel vaker bijna mis.

Heijmans draaide zijn marifoon naar kanaal 16. Dat is het noodkanaal waar schepen contact houden met elkaar en met de Kustwacht bij reddingsacties. De Kustwacht is verantwoordelijk bij zoek- en reddingsacties en coördineert de redding vanuit het centrum in Den Helder. "Ik kreeg geen contact met ze en je hoort alleen maar ruis", vertelt Heijmans. Er mist een steunzender in het gebied, wat de communicatie met de Kustwacht en reddingsboten onderling bemoeilijkt.

"Ik houd weleens mijn hart vast", vertelt Heijmans. Vorige week zaterdag voer hij nog bij het Buiten-IJ in het donker. Hij kwam net terug van een grote tocht, toen hij een boot zag liggen die in de problemen leek. "De windkracht was net van twee naar acht gegaan binnen een minuut. Ik zag een reddingsboot zoekslagen maken, een techniek die wordt gebruikt als iemand overboord is gevallen."

Vorige week zaterdag liep alles goed af, vertelt Heijmans, maar ook op 28 juli toen een Britse tiener verdronk verliep de communicatie vaak stroef. "Dan moet je bedenken: dit ongeval was nog overzichtelijk. De boot lag voor anker en er was één iemand onvindbaar. Wat gebeurt er als er een passagiersschip op een tanker knalt? Waar zijn de hulpdiensten dan? Dan kunnen er tientallen, misschien honderd man in het water liggen. Dan is communicatie het allerbelangrijkste."

Missend KNRM-station

Ook is het dichtstbijzijnde station van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) is in Marken. De KNRM is een officiële partner van de Kustwacht en volgens de norm zouden ze binnen 30 minuten na een alarmering op locatie moeten zijn. Het Buiten-IJ ligt alleen te ver weg om dat te halen. Er is jaren geleden gesproken over een reddingsstation van de KNRM, maar dat is toen niet doorgegaan.

Een woordvoerder van de KNRM liet daarover weten dat de kosten te hoog zouden uitvallen en dat het risico te groot zou zijn, omdat ze niet zeker wisten of er genoeg vrijwilligers zouden zijn om het station draaiende te houden. Het is toen geprobeerd op te lossen met een Reddingsbrigade op het strand van IJburg (dit is dus een andere organisatie met andere verantwoordelijkheden).

Maar nu IJburg alsmaar drukker wordt, met alle woningen die er nog bij komen, móét er een KNRM-station komen, vindt Heijmans. "Bij de zeilvereniging ken ik zo tien mensen die wel opgeleid willen worden tot KNRM-vrijwilliger, dus dat is het probleem niet."

'Niet op agenda'

Volgens de woordvoerder van de KNRM staat een reddingsstation bij IJburg niet op de agenda. Wel zegt hij dat er kritisch wordt gekeken naar ontwikkelingen in het gebied en als er behoefte is aan meer veiligheid, dat de bal dan ook bij de gemeente ligt.