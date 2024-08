Uitgestelde Klassieker wordt op woensdag 30 oktober ingehaald

"Op zoek naar een nieuwe datum en kijkend naar de speeldagenkalender van het Nederlandse betaald voetbal is dit het eerste moment dat passend is ten opzichte van de overige wedstrijden van Feyenoord en Ajax en waarbij er sprake is van minimaal twee etmalen volledige rust tussen wedstrijden", laat de KNVB weten. De nieuwe speeldatum is in overleg gegaan met de gemeente Rotterdam.

Voor Ajax staat een flinke kluif die week te wachten. Nadat Ajax op woensdagavond (18.00 uur) op bezoek moet naar Feyenoord, komt die zaterdag PSV richting de Johan Cruijff Arena. Daarmee spelen de Amsterdammers twee topwedstrijden achter elkaar. In de week na de twee toppers moet Ajax ook weer in de Europa League spelen.

Stakingen

Meerdere politiebonden voeren actie voor het behoud van het vroegpensioen. De afgelopen weken werd er ook al bij andere eredivisiewedstrijden gestaakt, zoals tijdens NAC - Ajax. Volgens de politiebond zijn er vanuit de regering 'geen signalen gekomen dat er wordt gewerkt aan een verbeterd vroeg pensioen'.

Politiemensen verzamelen zich, op het moment dat de wedstrijd gespeeld zou worden, op een speciale vakbondsbijeenkomst die op afstand van De Kuip wordt georganiseerd. Omdat er vanwege een staking geen politie wordt ingezet, kan de veiligheid niet worden gegarandeerd en verbood Aboutaleb de wedstrijd.