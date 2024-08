Apotheek moet uitgifteautomaat medicijnen verwijderen na klachten omwonenden

Een apotheek in De Pijp moet van de rechtbank Amsterdam de automaat voor de uitgifte van medicijnen in de gevel om de hoek van de apotheek verwijderen. De apotheek had voor het plaatsen van de automaat geen toestemming gekregen van de Vereniging van Eigenaars (VvE) waar het bedrijfspand onder valt. "Bovendien verbiedt de splitsingakte het wijzigen van het architectonisch uiterlijk van de gevel, wat nu wel is gebeurd", aldus de rechtbank.

De automaat voor de uitgifte van medicijnen werd door de apotheek in juni vorig jaar direct naast de voordeur die toegang geeft tot de bovenliggende appartementen geplaatst. Volgens de rechtbank veroorzaakt dit hinder aan eigenaren van die appartementen. "De overlast bestaat onder meer uit het blokkeren van de voordeur door daar fietsen te parkeren en het aanbellen bij de bewoners als de automaat niet werkt."

Daarnaast klagen bewoners over geschreeuw, gebonk en roken bij of rond de automaat. "Ook bellen er personen aan bij de eigenaren als het apparaat niet werkt (kennelijk lezen zij de instructies niet goed) en vragen om advies", aldus de rechtbank.

Automaat

Wel was er voordat de apotheek de automaat plaatste toestemming verkregen van de verhuurders van het pand. De VvE was hierbij achterwege gelaten. "De automaat zit in de gemeenschappelijke gevel en de apotheek had de toestemming van de VvE dus wel nodig", oordeelt de rechter.

Klanten van de apotheek (met recept) kunnen via een code hun medicijnen uit de automaat in de gevel halen. In totaal is er plek voor 300 pakjes en worden er per dag gemiddeld tussen de 100 en 150 pakjes geplaatst. In oktober 2022 vroeg de apotheek al een omgevingsvergunning voor de plaatsing van de automaat aan. In maart 2023 werd deze door de gemeente gegeven. De VvE werd niet op de hoogte gesteld over de verbouwingsplannen aan het pand.

In gesprek

In januari dit jaar schreef de VvE in een e-mail naar de apotheek 'alleen in gesprek te willen gaan als de uitgifteautomaat buiten werking wordt gesteld'. Afgelopen maart ging de apotheek ermee akkoord dat de uitgifteautomaat tussen 18.00 en 08.00 uur buiten werking zou worden gesteld. "Op 4 april 2024 heeft zij dat nogmaals bevestigd. Daarna is discussie ontstaan over de tijden waarop de uitgifteautomaat buiten werking moet worden gesteld", aldus de rechtbank.