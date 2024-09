Kroes verwacht voorlopig geen nieuwe spelers bij Ajax: "Transferperiode niet geslaagd"

De transfermarkt is nog tot middernacht open, maar Alex Kroes verwacht dat er geen nieuwe spelers meer naar Ajax komen. De technisch directeur zegt tegen de NOS dat er geen geld meer te besteden is zolang er geen spelers bij de club vertrekken.

Het was de bedoeling dat Ajax deze zomer grootverdiener Steven Bergwijn zou verkopen, maar er hebben zich nog geen clubs gemeld die bereid zijn om de door Ajax gevraagde transfersom te betalen.

Daarom lijkt de transferperiode als een nachtkaars uit te gaan voor Ajax. De club verwelkomde deze zomer drie spelers bij de club. Alleen voor Wout Weghorst is een transfersom neergelegd. Daniele Rugani wordt voor een jaar gehuurd van Juventus. Bertrand Traoré komt transfervrij naar Amsterdam.

Nieuwe spelers

Mocht Steven Bergwijn op het laatste moment alsnog vertrekken, dan komt de club volgens Kroes alsnog in actie om een nieuwe speler aan te trekken. Maar voorlopig lijkt het daar dus niet op. Kroes zegt tegenover de NOS dat de transferperiode daarom 'niet geslaagd' is.

Het is niet helemaal duidelijk wie Ajax nog naar Amsterdam zou willen halen. Op social media wordt veel gespeculeerd over een eventuele terugkeer van Christian Eriksen of Hakim Ziyech.

Minder geld.

Het is een groot contrast met vorig jaar, toen Ajax maar liefst 110 miljoen euro uitgaf aan nieuwe spelers. Dat kon de club betalen omdat er met eerdere transfers en de deelname aan de Champions League veel geld werd verdiend. Omdat Ajax al twee jaar niet meer in de Champions League en er dit jaar weinig spelers voor grote bedragen de deur uitgaan, is dat spelersbudget zo goed als verdampt.

Deze zomer werden er vijf spelers van Ajax verkocht. Nog eens vier spelers worden dit seizoen verhuurd. De verwachting is dat ze volgend jaar definitief vertrekken.