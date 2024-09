Advertentie Centrum nl Bewoners over vernieuwde Herengracht: "Mooi, maar een racebaan voor taxi's en fietsers"

Om het alle bewoners naar de zin te maken op het stuk vernieuwde Herengracht, is niet gemakkelijk. Nu de parkeerplaatsen zijn weggehaald en het gebied tot woonerf is bestempeld, is er verdeeldheid in de buurt ontstaan over de nieuwe inrichting en de ontstane verkeerssituatie. Aan de ene kant is er meer ruimte, maar doordat de gracht nu gelijkvloers is, lopen, fietsen en rijden alle gebruikers door elkaar.

Student Sociale Geografie Thomas ten Bruggencate, zelf ook bewoner van dit stukje Herengracht, deed onderzoek naar de ervaringen van de buurt met het vernieuwde gedeelte. Hij concludeert dat veel bewoners het waarderen dat de parkeerplekken weg zijn gehaald, maar er is ook kritiek. Want zowel voor- als tegenstanders van de vernieuwing storen zich aan de auto's, busjes en scooters die nog wel door de straat mogen rijden, waar alles gelijkvloers is. Racebaan "Parkeervrij is enigszins nog leuk", zegt een bewoner. "Alleen de rest is een groot drama in mijn ogen. De stoepen zijn weggehaald en de paaltjes zijn weggehaald en het is nu een grote racebaan geworden voor taxi's, fietsers en alles en iedereen." Ook Thomas ten Bruggencate ondervindt dat de voetganger in het gedrag is ten opzichte van het autoverkeer. "Er komt een taxi aan die eigenlijk veel te hard langs komt rijden. Het is niet de bedoeling dat de taxi hier de voorrang heeft."

Thomas ten Bruggencate op de vernieuwde Herengracht - AT5

Enkele bewoners hebben eigenhandig een verkeersbord gemaakt om het autoverkeer erop te wijzen dat de maximale snelheid op dit stukje gracht, dat tot woonerf is bestempeld, 15 kilometer per uur is. "Ik had een tijdje geleden zelf een bordje gemaakt met 15 kilometer per uur', vertelt een jonge bewoonster. "Dat helpt enigszins." Parkeerplaatsen En waar de ene groep bewoner het fantastisch vindt dat de parkeerplaatsen zijn weggehaald, hebben andere bewoners een rechtszaak aangespannen om dit weer terug te draaien. In afwachting van de uitspraak in het najaar, mogen er van de rechter nog geen bomen geplaatst worden. Een bijkomende zaak, die de meeste bewoners ook weer betreuren. Ten Bruggencate wijst op een betegeld stukje straat waar vroeger een boom stond. De gracht voelt leeg aan, vindt hij. "Een beetje alsof het niet af is. De gemeente laat weten dat ze in gesprek is met de bewoners om te kijken hoe de verkeerssituatie verbeterd kan worden en verwacht dat nog dit jaar de bomen geplant kunnen worden.