Meld je nu aan voor De Grote Amsterdam Quiz 2024!

Pubquizfanaten en Amsterdamkenners opgelet, de Grote Amsterdam Quiz 2024 staat op het punt van beginnen. De Quiz bestaat uit voorrondes die plaatsvinden op 30 september t/m 13 oktober 2024 op diverse locaties in de stad. Per locatie mag het winnende team door naar de finale, die op 1 november 2024 gespeeld wordt in de Westerunie. Vraag je drie slimste vrienden, familieleden of buren en meld jouw team nu aan!