Bomenkap op Kloveniersburgwal uitgesteld door broedende duif

Een gedeelte van de kademuren op de Kloveniersburgwal moeten worden vervangen vanwege de slechte staat. Deze week voert de gemeente onderzoek uit bij het stuk en zouden er drie bomen worden gekapt, maar dat laatste gaat voorlopig niet door. Een broedende duif in een van de bomen houdt de kap tegen.

Meerdere gedeeltes van de kade van de Kloveniersburgwal zijn al een langere tijd in slechte staat. De gemeente besloot in 2019 om de kade te verstevigen, om zo de druk op de kademuur af te nemen, en in 2021 werden er acht parkeerplaatsen afgesloten en kwam er een verbod voor voertuigen die zwaarder waren dan 30 ton. Omdat de kade nog altijd bleef bewegen werden er vorig jaar extra maatregelen genomen. Zo mag een voertuig nu zelfs niet meer zwaarder zijn dan 7,5 ton.

Wortelonderzoek en bomenkap

In voorbereiding op de werkzaamheden voert de gemeente deze week onderzoeken uit op de gracht. De boomwortels op de kade worden onderzocht, om te zien waar deze precies liggen. Dat wordt gedaan om te bekijken hoe de bomen de werkzaamheden kunnen overleven.

Drie bomen moeten echter wel weg, de gemeente heeft daar ook een vergunning voor. Het gaat om de bomen op het eerste gedeelte van de Kloveniersburgwal vanaf de Nieuwmarkt, aan de evenzijde. Echter zit in een van de bomen een broedende duif, waardoor de boom niet gekapt kan worden. De kap wordt naar verwachting in november uitgevoerd. De werkzaamheden aan een transformatorhuisje op het stuk kunnen wel doorgaan.