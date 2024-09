Officieel: Ajax verkoopt Steven Bergwijn voor 21 miljoen aan Al-Ittihad

Steven Bergwijn heeft een contract voor drie jaar getekend bij Al-Ittihad. De Saoedische club betaalt 21 miljoen euro aan Ajax. Bergwijn had nog een contract tot medio 2027 in Amsterdam.

Ajax leek aan het begin van deadline day klaar te zijn op de transfermarkt, maar halverwege de middag kwam het nieuws naar buiten dat Al-Ittihad een bod zou hebben gedaan voor Bergwijn. Volgens De Telegraaf zou de oud-aanvoerder van Ajax er behoorlijk op vooruit qua salaris in Saoedi-Arabië, hij zou daar naar verluidt 9 miljoen euro per seizoen gaan verdienen.

"Steven en Ajax hebben er samen geen geheim van gemaakt dat als er een goed bod zou komen vanuit het buitenland, hij de stap zou zetten", reageert technisch directeur Alex Kroes. "Dat is nu op de valreep het geval en dit geeft de club de nodige financiële ruimte om, hopelijk op de korte termijn, nog een gewenste vervanger binnen te kunnen halen. We hebben onze captain van afgelopen seizoen veel succes gewenst bij het vervolg van zijn carrière."

Bergwijn, die ook in de jeugd bij Ajax speelde, kwam twee seizoenen geleden voor ruim 30 miljoen euro over van Tottenham Hotspur. Vorig jaar droeg de buitenspeler de aanvoerdersband, maar ondanks redelijke statistieken (29 goals en 12 assists in 80 wedstrijden) wist hij lang niet altijd indruk te maken bij de supporters.

Kamaldeen Sulemana

Met het vertrek van Bergwijn kon Ajax weer terug de transfermarkt op. Al snel werd duidelijk dat de pijlen waren gericht op de verdiensten van de 22-jarige Kamaldeen Sulemana van Southampton. Voor Ajax-supporters is de naam van Sulemana geen onbekende. De Amsterdammers hadden in de zomer van 2021 ook al interesse in de Ghanees, die toen voor het Deense Nordsjaelland speelde. De komst van de aanvaller leek destijds in kannen en kruiken en een medische keuring zou al gepland zijn geweest. Ajax trok zich echter terug nadat Sulemana om extra bedenktijd vroeg.

Ajax gaat de Ghanees voor een seizoen huren, met een optie tot koop.