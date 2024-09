Verkeer op A10 weer grotendeels vast, files bij afsluitingen in stad vallen mee

Opnieuw staan veel automobilisten stil op de A10. Met name op de A10 West staat veel file. De drukte op wegen in West en het centrum valt, ondanks de werkzaamheden aan het project de Oranje Loper, nog relatief mee.

De files op de A10 worden met name veroorzaakt door de afsluiting van de A10 Noord. Die weg is in zuidelijke richting dicht. Verkeer dat vanaf Noord of Zaandam richting het zuiden wil, gaat daardoor vaak via de A10 West. Maar die staat vanochtend, net als gisteren, bijna volledig vast.

Vanmorgen waarschuwde de ANWB al dat de werkzaamheden aan de A10 Noord ook ver buiten de stad voor files zorgen. "Drukte op verschillende wegen in Noord-Holland, mede dankzij wegwerkzaamheden op de A10", schreef de ANWB.