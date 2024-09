Zwemmers in training voor de City Swim: "We vieren het leven!"

Op zondag 8 september zullen meer dan 2.000 mensen de Amsterdamse grachten induiken voor de jaarlijkse Amsterdam City Swim, een evenement met als doel geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte ALS.

Een van de deelnemers is de 63-jarige Emile Blomme, bij wie tweeënhalf jaar geleden ALS werd vastgesteld nadat hij bepaalde gitaarakkoorden niet meer kon spelen. Ondanks dat de meeste van zijn spierfuncties zijn uitgevallen, blijft Emile vastberaden. Dit jaar gaat hij, liggend op een 'belly boat', opnieuw de uitdaging aan, gesteund door een team van meer dan 20 zwemmers die hem tijdens deze bijzondere tocht zullen begeleiden.

De Amsterdam City Swim is niet alleen een sportieve uitdaging, maar ook een krachtig gebaar van solidariteit. Mensen van alle leeftijden en achtergronden doen mee, vaak gedreven door persoonlijke ervaringen met ALS. Voor Emile Blomme en zijn team is het een bijzondere kans om aandacht te vragen voor de ziekte en geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte.