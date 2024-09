Zelfsluitende prullenbakken om iets te doen aan het afvalprobleem

In de Eerste Van Swindenstraat en de Eerste Oosterparkstraat staan sindskort zelfsluitende prullenbakken. Mensen die op zoek zijn statiegeld tussen het vuilnis, kunnen de bakken makkelijk opendoen. Een magneetstrip moet ervoor zorgen dat de prullenbak vanzelf weer sluit.

"We hopen dat dit de oplossing is tegen het openbreken van prullenbakken voor de statiegeldflesjes", zegt stadsdeelbestuurder Jan-Bert Vroege. "Hierdoor belandt er momenteel veel afval op straat."

Graaien

De zelfsluitende prullenbakken gaan makkelijk open en dat moet er dus voor zorgen dat er minder afval op straat belandt. Veel ondernemers en buurtbewoners die we spreken zijn positief over het concept, al heeft een aantal mensen zijn bedenkingen: "Ze moeten gaan graaien. Het vuil dat in de prullenbak bovenop de blikjes ligt, moeten ze toch eruit halen. Ik vermoed dat ze dat gewoon op straat liggen", zegt een van hen.

De prullenbakken zijn onderdeel van een proef. Mochten ze blijken te werken, dan worden ze ook op andere plekken in de stad neergezet. "Als de positieve resultaten zich voortzetten, zou dit een effectieve stap kunnen zijn naar schonere straten in heel Amsterdam", zegt Vroege.