Amsterdam verlaagt boetes voor illegale vakantieverhuur na uitspraak Raad van State

Wethouder De Jager zegt nu in een schriftelijke reactie dat de gemeente boetes blijft uitdelen, want een uitspraak over één specifieke zaak zegt volgens hem niets over het gehele boetebeleid. Amsterdam hanteert sinds een aantal jaar strenge regels voor de verhuur van particuliere woningen aan toeristen.

Ze had de woning aan vijf verschillende personen verhuurd, terwijl dat er maximaal vier mochten zijn. Het leverde haar een fikse boete op, die - volgens de rechtbank en de raad - niet in verhouding met de ernst van de overtreding stond.

Zo mag een woning maximaal dertig dagen per jaar verhuurd worden. Ook mag er aan maximaal vier huurders per jaar verhuurd worden. Die hoge boetes zijn vastgesteld, "vanwege de grote toename aan toeristische verhuur en de gevolgen daarvan voor de leefbaarheid en de woningcrisis", schrijft de wethouder.

Wel leidt de uitspraak ertoe dat de boetes zullen worden verlaagd. "Tot de nieuwe boetetabel er

is, houden we voor kleine overtredingen zonder bedrijfsmatig karakter de uitspraak aan, waarin de

Raad van State een boete heeft verlaagd naar 25% van het oorspronkelijke bedrag."

Dat betekent dat boetes van 11.600 euro worden verlaagd naar 2900 euro. Bij lopende zaken wordt gekeken of de hoogte van de boetes kan worden aangepast. Die wijziging geldt echter niet bij uitgedeelde boetes, waartegen geen bezwaar of beroep is ingediend.

Oppositie tevreden?

Morgen gaat de gemeenteraad over het boetebeleid in gesprek. Dan zal blijken of de fracties tevreden zijn met de beantwoording van de wethouder. Wat wel vaststaat, is dat oppositiepartijen zeer kritisch zijn over het boetebeleid bij verhuur van vakantiehuisjes- en appartementen. Die vinden de boetes veel te hoog.