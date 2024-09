Politie in Opsporing Verzocht: stekende straatdealer nog altijd spoorloos

De politie heeft zonet in Opsporing Verzocht gevraagd om uit te kijken naar de straatdealer die op 23 maart op de Wallen een toerist neergestoken heeft. De politie weet nog altijd niet wie hij is.

Het slachtoffer raakte levensgevaarlijk gewond, want werd in zijn onderbuik en darmen geraakt. "Levensbedreigend", zegt politiewoordvoerder Marijke Stor in het opsporingsprogramma.

Poging doodslag

"Hij moest met spoed worden geopereerd en heeft enkele dagen in het ziekenhuis gelegen." Stor vertelt dat het gaat om poging tot doodslag. "Dit is een zeer ernstige zaak."

Ondanks de snelle verspreiding van de camerabeelden van deze dader is de dealer nog altijd spoorloos. "De straatdealer moet van de straat, maar het is nog altijd niet bekend wie hij is. Meld het ons alstublieft."

Volgens de politie hoeft de man niet uit Amsterdam te komen, maar kan hij ook elders in het land of daarbuiten verblijven.