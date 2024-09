Overstroming voorkomen, maar waterdicht is het niet: "Geen 100 procent garantie op droge voeten"

Het ging in de nacht van 1 op 2 november vorig jaar goed mis, het was kantje boord. Door een storing bleven de schuiven openstaan; in plaats van het automatische systeem werd de handmatige bediening ingeschakeld.

Maar liefst twee uur lang stroomden die bewuste nacht miljarden liters Noordzeewater vanuit IJmuiden onopgemerkt richting Amsterdam. De schuiven konden niet naar beneden zakken, waardoor het waterpeil in plaats van 40, 13 centimeter onder het Normaal Amsterdams Peil (NAP) kon komen.

Maar dankzij een alerte medewerker van waterschap Amstel, Gooi en Vecht konden de veertien sluizen naar de binnenstad maar net op tijd worden afgesloten en wist Amsterdam droge voeten te houden.

Maatregelen niet 100 procent waterdicht

Sinds dit incident zijn behoorlijk wat maatregelen genomen. Rijkswaterstaat heeft onder meer de bediening van het spuicomplex verplaatst naar IJmuiden, zodat medewerkers ook met eigen ogen kunnen zien of alles goed verloopt. Ook is er nu 24 uur per dag een aannemer aanwezig bij het complex en daarnaast heeft het bedieningspersoneel extra trainingen gekregen.

"Maar ondanks al die maatregelen om dit te voorkomen, kun je je niet overal tegen wapenen", vervolgt Rienstra. "Je ziet wat er gebeurt in Limburg. Als er bijvoorbeeld enorme regenbuien komen, kan het zijn we overstromingen niet kunnen voorkomen. En in het geval van 2 november vorig jaar, lag het aan het materiaal. We doen er alles aan om het te voorkomen, maar ongeluk zit in een klein hoekje."