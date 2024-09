Grootste huurprijsstijging sinds jaren 90: huren gemiddeld 5,2 procent hoger

De huurprijs is dit jaar in de stad met gemiddeld 5,2 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat is de grootste stijging sinds 1994. De huren van sociale huurwoningen zijn het afgelopen het hardst gestegen.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurstijgingen lagen de afgelopen negen jaar zo rond de 3 procent. Ondanks de grootste stijging sinds de jaren 90, liggen de stijgingen in de stad wel onder het landelijk gemiddelde van 5,4 procent. Ook stegen de huren hier het minst hardst van de grote vier gemeentes. In Rotterdam stegen de prijzen het hardst, met 5,9 procent.

Landelijk gezien stegen vooral de huurprijzen van sociale huurwoningen. Bij sociale huurwoningen is de maximale stijging van de huurprijs vanaf afgelopen juli 5,8 procent. Die stijging kwam ook aardig in zicht. Voor sociale huurders bij woningcorporaties lag de gemiddelde huurprijsstijging namelijk op 5,6 procent en bij overige verhuurders in de sociale huursector was dat 5,7 procent.